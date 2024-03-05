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05 Mart 2024 Salı 18:12:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 18:12:00

AK Partili Yeniay 24'e konuştu: "CHP tabela belediyeciliği yapıyor"

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Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay, 24 TV ekranlarında yayınlanan Seçime Doğru programında açıklamalarda bulundu. AK Partili Yeniay, "CHP tabela belediyeciliği yapıyor." dedi.

Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay, 24 TV ekranlarında Seçime Doğru programına katılarak İbrahim Güneş'in sorularını cevaplandırdı.

AK Partili Yeniay'ın açıklamalarından satırbaşları:

Küçükçekmece'mizde 2004-2014 yılları arasında 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 10 yıldır kendi işlerimle uğraşıyorum. Küçükçekmece'de yatırımlarımız var. Dolayısıyla bölgeden kopmadık. Küçükçekmece'de çok ciddi eserler bıraktık. Şimdi sokağa çıktığımızda vatandaşın ilk tepkisi "Bizi kimlere bıraktınız?" oldu. Maalesef Küçükçemece halkı geri kaldı. 2004 Küçükçekmece'si yoksulluklar bölgesiydi

2014 yılına geldiğimizde 413 eserle buluşturduk. Şu anda görmüş olduğunuz bütün eserlerin tamamı bize, 10 yıla aittir.

Cumhur İttifakı olarak Küçükçekmece'deyiz. Yeni bir yaklaşımımız olmalı. Türkiye'nin ve bu coğrafyanın en büyük performans ve gösteri merkezi olan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ni biz yaptık.

Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı kamu binası olan belediye binasını biz yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz kapalı havuzları yeşil alanları hepsini biz yaptık. Bizim bıraktığımız Küçükçekmece, Dünya Festivaller Birliği'nin iki üyesinden birisiydi.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu kazanımların tamamını kaybetmiş durumdayız. Düne kadar Küçükçekmece'ye kültür-sanat etkinlikleri için gelen vatandaşlar bugün ilişiğini kesti.

Sonuç olarak biz bir defa kentsel kalkınmayı sağladık. Beraberinde sosyal yaşamı çeşitlendirdik. Sağlık alanlarını yaygınlaştırdık. Sokakları güvenli hale getirdik. Yaklaşık 100 bin metrekarelik yeşil alanı 2.5 milyon metrekareye çıkardık. 10 yıl sonra geldiğimize eskileri arar duruma geldik. Üzerine bir şey yapılamadığı gibi çok da geriye gitmeye başlamış.

"KÜÇÜKÇEKMECE'DE BÜTÜN ESERLERİN TAMAMI BİZE AİT"

Vatandaşların kendisine "Başkanım bizi kimlere bıraktınız" sözleriyle serzenişte bulunduğunu dile getiren Yeniay, bunlarda haklılık payının olduğunu söyleyerek, "Maalesef Küçükçekmece halkı gördüğü günden geri bırakıldı. 2004'te Küçükçekmece bölgesi yokluklar ve yoksulluklar bölgesiydi. 2014 yılına gelindiğinde 413 eserle buluşturduk. Küçükçekmece'de gördüğünüz bütün eserlerin tamamı bize aittir. Yaptığımız bilge evlerinin tabelaları aşağıya indirildi yerine yeni tabela konuldu. Eser diye bize sunuldu. Bunların ötesinde dahası yapılamadı" ifadelerini kullandı.

Yeniden geldik, yeni gelmedik ama bu gelişimiz farklı olacak.

2004-2014 arası sahip olduklarının tamamını fragman kabul edin. Esas film şimdi başlıyor. Çünkü yeni bir yaşam, yeni bir gelecek, yeni bir yüzyıl inşa edeceğiz.

"ESAS FİLM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Artık Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, bundan sonraki bin yıl yaşayacak kentleri inşa etmenin zamanıdır. Yaşamı da ihya etme zamanıdır. Hazırlıklı geliyoruz, o yüzden film yeni başlıyor.

Göreve gelir gelmez aşevlerini artırıp, 10 bin kapasiteye çıkartacağız. Çünkü Küçükçekmece'de bir vatandaşımız bile başını yastığa aç koymamalı. Bir vatandaşımız bile deprem riskinde tedirgin olmamalı. Temel atmama törenine başlayan insanların akıbeti yapacak eser bulamamaktır. O yüzden algı yönetimiyle görev yapmaya çalışıyorlar.

Etiketler : aziz yeniay küçükçekmece ak parti yerel seçim
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