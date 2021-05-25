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25 Mayıs 2021 Salı 17:50:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 17:50:00

AK Partili vekile DSÖ'den ödül: Türkiye bu unvanı kazanan ilk ve tek ülke

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AK Parti Milletvekili Durgut'un "tütün salgını"yla mücadelesi DSÖ tarafından ödüllendirildi. Türkiye'nin, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tütün kontrolü alanında büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Durgut, "DSÖ tarafından hazırlanan güçlendirilmiş stratejilerin tamamını yerine getiren ilk ve tek ülke olma unvanını kazandık." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, "tütün salgını"yla mücadelesi dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüllendirildi.

AA'nın haberine göre, DSÖ, her yıl düzenli olarak Avrupa, Amerika, Afrika, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere 6 bölgede "tütün kontrolü" alanındaki başarılı bireylere ve kuruluşlara "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ödülü veriyor. DSÖ'nün resmi internet sitesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 2021 ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı, Avrupa bölgesinden AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut da ödül kazananlar arasında yer aldı.

Sigara ve nargile kullanımı başta olmak üzere tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin mücadelesiyle tanınan Durgut, AA muhabirine, "tütün salgını" ile mücadeleye uzun yıllardır büyük bir inançla katkı vermeye çalıştığını dile getirdi.

DSÖ'nün "tütün salgını"nı önlenebilir ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedeni olarak tanımladığına dikkati çeken Durgut, "Dünyada her yıl 7 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor. 700 bin insan ise sigara içmediği halde pasif içicilik yüzünden hayatını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl 120 bin vatandaşımız sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu, her gün 328 vatandaşımızın sigara yüzünden hayatını kaybetmesi demek. Sigara salgınının etkisi sadece sağlıkla sınırlı değil. İnsanlığa ödettiği çevresel ve ekonomik maliyetler de çok büyük. Böyle bir salgına karşı yürüttüğümüz çabaların DSÖ nezdinde karşılık bulup ödüle layık görülmekten son derece mutlu oldum." diye konuştu.

- "CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KONUDAKİ KARARLIĞI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tütün kontrolü alanında büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2004 yılında imzaladık. 2008 yılında çok kapsamlı bir tütün kontrolü yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa ve uygulamalarıyla ülkemiz, DSÖ tarafından hazırlanan güçlendirilmiş stratejilerin tamamını yerine getiren ilk ve tek ülke olma unvanını kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi ve kararlığı biz tütün kontrolü savunucularının işini çok kolaylaştırdığını söylemeliyim.

Bu süreçte önce Yeşilay üyesi olarak sivil toplum kimliğimle, daha sonra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili kimliğimle kapalı alanları yüzde 100 dumansız yapan kanunun uygulanması, sigara zararları konusunda farkındalığın oluşturulması, düz paket uygulamalarında savunuculuk, nargile salgınına karşı mücadele gibi konularda birçok çalışma yaptım. Ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte kampanyalar yönettim; zannederim bu çalışmalarımın benim bu ödülle buluşmamda önemli katkıları oldu."

Durgut, 2008 yılından itibaren dumansız hava sahası konusunda farkındalığı ve yasaya uyumu artırıcı ulusal çapta kampanyalarda bulunduğunu belirterek, sigara bıraktırmaya yönelik ulusal çapta kampanyaların içinde de yer aldığını kaydetti.

Etiketler : ak parti tuba durgut dsö ödül
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