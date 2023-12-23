AK Parti'li Usta'dan CHP'li Ağbaba'ya: "Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmek haddi değildir"

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba fotoğrafla kürsüye çıktı. Ağbaba, şehit olanların evlerini göstererek, "Maalesef bu ülkeyi yönetenlerin kendi topraklarını korumak için mücadele eden askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar, İdlib'de yüz binlerce, milyonlarca mülteciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar; Türkiye'nin fotoğrafıdır bu" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı'na vize verilmediğini hatırlatarak, "Avrupa hedefleyenler bugün Avrupa'nın gözünde üçüncü sınıf Afrika ülkesi durumuna düşmüş durumundalar. Sen Afrika ülkelerine vize ver ama bir uluslararası maça giden Bursa Basketbol Takımı'na vize verme, 5 kişi gidebiliyor; bu, sizin utancınızdır. Türkiye'nin Avrupa'da düştüğü durumun resmidir bu. Ne diyor? "Yok böyle bir rezalet." Evet, yok böyle bir rezalet" şeklinde konuştu.

ADS, aile destekleri sigortasının Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun projesi olduğunu belirten Ağbaba, "Ne dediler? 'Her eve en az bir asgari ücret girecek' dediler. Bak, bak, nerede yazıyor? 'Aile destekleri sigortası.' Oldu mu, olmadı. Geçtiğimiz gün, 15 Temmuz gazileri Meclisin önüne gelmiş eylem yapıyorlar -bize demiyorlar- size diyorlar ki: 'Verdiğimiz oy sizin gözünüze, dizinize dursun.' 15 Temmuz gazilerine maaş bağlanamamış değerli arkadaşlar, Türkiye'nin durumu bu" diye konuştu.

Sosyal medyada ünlü olan kişilere değinen Ağbaba, "dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiklerini" ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya ünlülerinin fotoğraflarının kullanılmasına tepki göstererek, "Bu kötü ve yanlış bir şey, buna kimse doğru demiyor ama bunların burada sergilenmesi, milletin kürsüsünden sergilenmesi, bunların reklamının yapılmasına sebeptir. Veli Ağbaba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor, fon mu elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor. Bunların reklamının burada yapılmasına müsaade edilmemesi lazım. Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmek haddi değildir" ifadelerini kullandı.