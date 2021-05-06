Kılıçdaroğlu'na zor Deniz Gezmiş sorusu: Neden astınız?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı "saygı ve hasretle anmasına" tepki gösterdi.



İnan, Gezmiş ve Aslan'ı idama götüren kararın altına imza atan CHP milletvekillerinin listesini paylaşan Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na "Neden astınız?" sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DENİZ GEZMİŞ PAYLAŞIMI

Gezmiş ve arkadaşlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cesaretle attıkları son adımda 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.