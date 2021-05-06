  • BIST
    1427.73
  • Dolar
    8,2953
  • Euro
    10,0188
  • Altın
    483,9650
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden sanığın dosyası bilirkişiye gönderildi
Merkel: Sanayileşmiş ülkeler iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
TOGG'dan çarpıcı açıklama: İtibar etmeyin
Gölün ortasında koronasız hayat
Milyonluk tesbih koleksiyonu
Almanya'dan yola çıktılar Türkiye'de tanıştılar
Maniler Davulcu Abla'dan
Yeni iPhone 13 için büyük sızıntı: Pro Max'in maketi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'na zor Deniz Gezmiş sorusu: Neden astınız?
Tam kapanma uzatılacak mı? Flaş açıklama...
Hande bu kez itiraf etti!
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin ilk ödülü sağlık çalışanlarına
Kavga sonrası menajer değişikliği
‘Aşk Taktikleri' öncesi tatil
20 yaş hali şaşırttı
TUSAŞ başarısına yeni bir kilometre taşını daha ekledi
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
Türk SİHA'sının etkisi çok büyük! İkinci sırayı aldılar
Komşunun tehlikeli 'petrol' oyunu! ''Bedeli ağır olacak''
Albay iliklerime kadar işledi
Biricik'e Kanada'dan övgü
06 Mayıs 2021 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 16:40:00

AK Partili Turan'dan Deniz Gezmiş'i anan Kılıçdaroğlu'na zor soru: Neden astınız?

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andığı paylaşımına tepki gösterdi. Gezmiş, İnan ve Aslan'ın idamına onay veren CHP'li milletvekillerinin listesini paylaşan Turan, Kılıçdaroğlu'na “Neden astınız?” diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı "saygı ve hasretle anmasına" tepki gösterdi.

İnan, Gezmiş ve Aslan'ı idama götüren kararın altına imza atan CHP milletvekillerinin listesini paylaşan Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na "Neden astınız?" sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DENİZ GEZMİŞ PAYLAŞIMI

Gezmiş ve arkadaşlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cesaretle attıkları son adımda 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : deniz gezmiş chp kemal kılıçdaroğlu ak parti bülent turan
Melike Times Meydanı'nda!

Melike Times Meydanı'nda!
Oyunculuk için konservatuar şart değil

Oyunculuk için konservatuar şart değil
Gerçek Survivor tartışması

Gerçek Survivor tartışması
Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor

Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor
Setlerden pistlere

Setlerden pistlere
SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU

SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU
İşte Melisa'nın gerçek aşkı

İşte Melisa'nın gerçek aşkı
8 yaşındaki sesi duygulandırdı

8 yaşındaki sesi duygulandırdı
Yeni projesi için Türkiye'de

Yeni projesi için Türkiye'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER