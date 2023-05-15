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15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:32:00

AK Partili Turan'dan 7'li koalisyona gönderme: İstifaları bekleyelim

Kaynak: İHA

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 7'li koalisyonun meclisteki yüzde 25'lik oy oranına göndermede bulundu. CHP'nin son seçimde oy oranın yüzde 23 olduğuna dikkati çeken AK Partili Turan, 'CHP, son seçimde yüzde 23'tü. “Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, son seçimde yüzde 23'tü. "Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25" dedi.

"İSTİFALARI BEKLEYELİM"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, son seçimde yüzde 23'tü. "Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bülent chp koalisyon
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