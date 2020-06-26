AK Partili Turan CHP'li İnce'yi ti'ye aldı: İlk esprisi galiba! Ama olsun...

Bülent Turan, İnce'nin 2014'teki "Başörtüsünün serbest bırakılması Cumhuriyet'e meydan okumaktır" ifadesiyle bugün yaptığı AK Parti'nin kadına bakışı ile ilgili paylaşımını karşılaştırarak "İlk esprisi galiba! Ama olsun, son cümlesiyle ekteki ifadelerini görünce; gelinen yer büyük başarı!!!" ifadelerini kullandı.

ESKİ SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA

CHP'li Muharrem İnce'nin uzun süre eski Türkiye zihniyetiyle Allah'ın emri olan başörtüsüne saldırması, seçim zamanları İslam'ı öcü gibi gösterip AK Parti'yi bir korku simgesi haline getirmeye çalışması hala hafızalarda.

CHP'NİN ARGÜMANLARI SÖNDÜ

İktidarı sürecince olumsuz algıları tek tek yıkan AK Parti insan hakları konusunda da bir çok iyileştimenin de öncesi oldu. O kadar ki CHP'li İnce dahi İslam'ın kurallarını "Cumhuriyet'e meydan okumak" olarak kullandığı argümanı artık kullanamaz durumda.

AKLINCA AK PARTİ'YLE DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTI

CHP'li İnce AK Parti'ye insan hakları ve kadına değer verme konusunda saldıracak bir malzeme bulamamış olacak ki sosyal medyada kullandığı ifadelerle kendini de rezil eden bir paylaşım yaptı. İnce şu ifadeleri kullandı: Ak Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!

BÜLENT TURAN HATIRLATTI

Haber7'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin ve CHP'nin akıllarda yer eden 4 tarihteki İslam düşmanı ifade ve eylemlerini 4 başlıkla sosyal medya hesabında paylaştı.

25 EYLÜL 2014: Başörtüsünün serbest bırakılması Cumhuriyet'e meydan okumaktır

27 ŞUBAT 2008: CHP Üniversitelerde başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi'ne gitti

14 EYLÜL 2009: İnce, TRT kameramanının bere takmasından rahatsız oldu

5 NİSAN 2013: 2018'de eğer bunlar iktidarda kalırsa türban takmak zorunlu olacak