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05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:45:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:45:00

AK Partili Şen: Türkistan meselesini hiçbir zaman aklımızdan çıkaramayız

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkistanlılar Derneğinde konuştu. Dünyada birçok sorunun olduğunu, pek çok konuyla, sıkıntıyla uğraştıklarını belirten Şen, "Ama hiçbir zaman Türkistan meselesini aklımızdan, ruhumuzdan, gönlümüzden, kalbimizden çıkaramayız. Bunu bilmenizi isterim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, "Türkistan'ın neresinden gelirseniz gelin başımızın üzerinde yeriniz var. Ama gelip buraya hepimiz dolarsak, Türk yurtlarını boşaltırsak, biliyorsunuz ki hiçbir yer boş kalmaz. Birileri doldurur." dedi.

Başakşehir'deki dernek binasında, TÜRKİSTANDER Başkanı Burhan Kavuncu'nun karşıladığı Şen'e, Kırgızistan'ın yöresel kıyafetleri çapan ve selle giydirildi.

Dernek hakkında bilgi veren Kavuncu, Doğu ve Batı Türkistan'da yaşananlar nedeniyle Türkistanlıların farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Derneklerinde Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan ve Türkistan'dan gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yardımlarından dolayı 'ensar' olarak gördüklerini kaydetti.

"TÜRKİSTAN MESELESİNİ AKLIMIZDAN ÇIKARAMAYIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de, dünyada o bölgeye Orta Asya denildiğini ancak oranın asıl adının Türkistan olduğunu söyledi. Kendisinin de TÜRKİSTANDER'in kurucuları arasında olduğunu belirten Şen, uluslararası alanda fayda sağlayacağını düşünerek bu derneği kurduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, özgürlük ve güvenlik dengesini sağlamak zorunda olduğunu anlatan Şen, AK Parti olarak ortaya koydukları siyasetle bu dengeyi sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Şen, "Özgürlük ve güvenlik dengesini AK Parti hükümetleri kardeşlik unsuruyla birlikte inşa etmiştir ve yürütmektedir. Kardeşlik esası üzerine oturtmuştur. Başka devletler, özgürlük ve güvenlik dengesini farklı unsurlar üzerine oturtabilirler. Ama biz ülkemizin menfaatleriyle birlikte devletimizin menfaatleriyle birlikte kardeşlik unsurunu esas almaktayız." diye konuştu.

Bu kardeşlik ilkeleri üzerinden mültecileri, göçmenleri burada misafir ettiklerini ifade eden Şen, Türkistanlılara, "Mutlaka bir geri dönüş planınız olsun. Bugün değilse yarın, değilse beş sene sonra, değilse on sene sonra... Ama mutlaka yurtlarınıza geri dönme planınız olsun." çağrısında bulundu.

Bu çağrıyı 'Türk yurtlarını boşaltmayın' diye yaptığını vurgulayan Şen, "Türkistan'ın neresinden gelirseniz gelin. Başımızın üzerinde yeriniz var. Kalbimiz sizin evinizdir zaten. Bunda hiçbir sorun yok. Ama gelip buraya hepimiz dolarsak, Türk yurtlarını boşaltırsak, biliyorsunuz ki hiçbir yer boş kalmaz. Birileri doldurur." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Şen, daha sonra o coğrafyadan gelip Türkiye'de yaşayanların sorunlarını dinledi.

Etiketler : ak parti türkistan mustafa şen
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