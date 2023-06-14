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14 Haziran 2023 Çarşamba 19:43:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 19:43:00

AK Partili Özcan belgeleri ortaya çıkardı... İşte Yavaş'ın EYT'lilere eziyeti

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31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağına dair söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı. 4 yıldır ABB'nin başında olan Yavaş, kendi döneminden önce giren personelin de hakkını gasp ettiğini, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.

4 yıldır ABB'nin başında olan Yavaş, kendi döneminden önce giren personelin de hakkını gasp ettiğini, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı.

Özcan, "Cumhurbaşkanımız işçilerin hakkını verdi, sen neyi bekliyorsun? Ankaralı perişan oldu yetmedi işçisini de perişan ediyor" dedi.

ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek seçim mesajları veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesi'nde 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.

Etiketler : MANSUR YAVAŞ EYT HAKAN HAN ÖZCAN
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