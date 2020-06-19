AK Partili Naci Bostancı'dan Meclis Başkanı adayı açıklaması

AK Partili Bostancı, "AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'tur. MHP aday çıkarmayacak ve Şentop'u destekleyecektir. 7 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz' açıklamasında bulundu.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop yeniden aday gösterilmesine ilişkin, Hayırlı olsun Cenab-ı hak mahcup etmesin bu süreçte" dedi.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı.

Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.

Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.