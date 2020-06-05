AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.
Siyasi Partiler Kanunu üzerindeki tartışmalarla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları söyledi:
"CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra göreceksiniz. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir. Hüllecilik de CHP'nin işidir."
- ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte bin 42 kişi koronadan öldü
- Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
- Ünlü Prof. Dr. Mehmet Ceylan koronayla ilgili ezberleri bozdu: Aşı çıkana kadar...
- Koronavirüs önlemleri sonrası Mescid-i Nebevi'de 2,5 ay aranın ardından ilk cuma namazı kılındı
- MİT'in Kosova'da yakalayıp getirdiği FETÖ'cülere ceza yağdı
- AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!