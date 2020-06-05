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AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!
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05 Haziran 2020 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 15:32:00

AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.

Siyasi Partiler Kanunu üzerindeki tartışmalarla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları söyledi:

"CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra göreceksiniz. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir. Hüllecilik de CHP'nin işidir."

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