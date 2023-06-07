AK Partili Kurtulmuş, TBMM Başkanı oldu

TBMM, 28'inci dönem için yeni başkanını bugün seçiyor. AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İyi Parti'nin adayı olarak seçime katıldı.

Türkiye İşçi Partisi aday olarak cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi. Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç...

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

OYLAMA GİZLİ YAPILIYOR

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için toplandı, oylama gizli yapılıyor.

İLK İKİ TURDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Meclis Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda adaylar 400 oya ulaşamadı.

İlk turda Numan Kurtulmuş 317, Tekin Bingöl 131, Cihan Paçacı 42 oy aldı.

İkinci turda Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 131, Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 41 oy aldı.

SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKLİ

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak.

Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.