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AK Partili Kabaktepe'den İGDAŞ'ın arsa satış ilanına sert tepki: "Neyi ödeyemedi de satışa çıkarılıy...
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29 Eylül 2023 Cuma 21:22:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 21:22:00

AK Partili Kabaktepe'den İGDAŞ'ın arsa satış ilanına sert tepki: "Neyi ödeyemedi de satışa çıkarılıyor"

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İGDAŞ'ın Üsküdar Bulgurlu'daki 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Kabaktepe, "Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?" ifadelerini kullandı.

İGDAŞ, 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İGDAŞ'ın arsa satış ilanına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor? Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon ₺ yetmedi mi? İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?"

Etiketler : ibb Osman Nuri Kabaktepe igdaş tepki
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