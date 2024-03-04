Kabaktepe'den Özel'e: “Harfler değişti diye terör örgütü olmayacaklar mı?”

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04 Mart 2024 Pazartesi 00:49:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 00:49:00

AK Parti'li Kabaktepe'den canlı yayında CHP'li Özel'e zor soru: “Harfler değişti diye terör örgütü olmayacaklar mı?”

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24 TV Arafta Sorular programına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e “Harfler değişti diye terör örgütü olmayacaklar mı?” sorusunu sordu.

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. AK Partili Kabaktepe, Türkiye'nin terör sorunları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ADI DEĞİŞTİ DİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLMAKTAN ÇIKMIŞ MI OLUYORLAR?"

Başkan Kabaktepe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e soru sordu, "Terör örgütlerinin adı değişti diye terör örgütü olmaktan çıkmış mı oluyorlar? PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi?

"ACABA CHP'DE Mİ BÖYLE BAKIYOR?"

ABD'nin tavrında bunu görüyoruz. Kendileri 'YPG ve PYD terör örgütü değildir' diyor. Alfabede harfleri değişmiş. Acaba CHP'de mi böyle bakıyor? Çünkü CHP'nin geçmiş ve şimdiki yöneticilerin birçoğu YPG ve PYD'nin terör örgütü olmadığını söylüyor. Şimdi harfler değişti diye terör örgütü olmayacaklar mı?" dedi.

"AK PARTİ BU ÜLKENİN EN BÜYÜK; KÜRT, TÜRK VE ARAP PARTİSİDİR"

Kabaktepe konuşmasının devamında, "Bizim sosyal demokrat düşünce ile bir problemimiz yok. Bizim sorunumuz, bu düşünceyi hakim kılmak için terör eylemi yapan kişilerle. Bizim Türkiye'deki etnik yapılarla bir problemimiz yok, hepimiz kardeşiz. AK Parti bu ülkenin en büyük; Kürt, Türk ve Arap partisidir. Bizim problemimiz terör eylemleri gösteren PKK ile.

"YARIN O TERÖR BELASINI SİZİ DE VURUR"

Bizim muhafazakar kesimle de bir problemimiz yok. Ancak DHKP-C ile PKK ile problemimiz var. Bu yüzden herkesin bu ayrımı çok iyi yapması lazım. Kendi zihinsel dünyasına, etnik yapısına, yaşam tarzına yakın diye terörün amasını acabasını oluşturduğumuzda en büyük haksızlığı kendinize yaparsınız. Yarın o terör belasını sizi de vurur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : AK Parti İstanbul İl Başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel
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