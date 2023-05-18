VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Türkiye seçimleri yorumu!
AK Partili Ay'dan CHP'li Karalar'a hizmet rüşveti tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki... "Politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz"
AK Partili İnan'dan gençlere çağrı: Gelin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim
"Erdoğan'ı kimse yenemez"
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
18 Mayıs 2023 Perşembe 07:39:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:39:00

AK Partili İnan'dan gençlere çağrı: Gelin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim

ABONE OL

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Seçim sonuçlarına göre 28. Dönem'de meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ü AK Parti'den. Gelin, gençlere değer, yetki ve sorumluluk veren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim." açıklamasında bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili İnan, 28. Dönem'de meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ü AK Parti'den olduğunu vurguladı.

"Seçim sonuçlarına göre 28. Dönem'de meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ü AK Parti'den. AK Partimiz, 30 yaşın altındaki 4 genci aday göstererek meclise gönderdi. Gençleri sürekli manipüle etmeye çalışan, duygularıyla oynayarak kışkırtan millet ittifakı ise bu tavrını seçim gecesi ve sonraki günlerde dahi sürdürdü. Çok değil, en fazla 3-4 saat sonra doğrusunu tüm Türkiye'nin öğreneceği yalanları söylemekten, kendilerine oy vermiş gençlerin ruh halini darmadağın etmekten geri durmadılar. Öte yandan hiçbir ciddi siyasi makamda yahut karar alma sürecinde gençlere yer vermediler."

"GENÇ KARDEŞLERİME ÇAĞRIMDIR"

Öte yandan İnan, "Genç kardeşlerime çağrımdır; gelin, gençlere değer, yetki ve sorumluluk veren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim. Gelin, siyasete gençlik kollarında başlamış tek liderle birlikte enerjinizi ve heyecanınızı ülkemiz için faydaya çevirelim. Her şeye rağmen CHP'ye bağlılık hisseden genç arkadaşlarıma da bir tüyo vereyim. Gençlik siyasetinin zorluklarını çok iyi biliyorum. CHP Gençlik Kolları'nda gençliğinizin en güzel zamanlarını harcayacağınıza iyi kötü bir parti kurun, hiç oyunuz olmasa dahi CHP'den 8-10 adet milletvekilliği alır, siyasetinizi TBMM çatısı altında milletvekili olarak sürdürerek şimdikinden katbekat fazla genç temsili sağlarsınız." diye ekledi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Meclis 28'inci Döneme hazırlanıyor Eyyüp Kadir İnan
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum
Anlaşamadık, ayrıldık

Anlaşamadık, ayrıldık
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Kardeşini andı

Kardeşini andı
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX