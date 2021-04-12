AK Partili Hamza Dağ, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanına cevap verdi

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ Oldu.

Arafta Sorular moderatörü Esra Elönü, CHP'nin pankartlarla iddia ettiği '128 milyar dolar nerede?' sorusunu, Hamza Dağ'a sordu.

Tamamen yalandan bir slogan üretildiğini belirten Dağ, '128 milyar dolar kasada. Buharlaşacak değil ya. Aslında bu soruyla AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar. Bence 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili, hem düştükleri acziyete bahane bulmak için hem de bir şekilde gündemi değiştirmek için, ortaya bir şey attılar.' dedi.

Esra Elönü: Bir dönem AK Parti'de çok samimi olduğunuz ama yanıldığınız bir takım isimlerin bir takım siyasi partiler kurarak çok ciddi muhalefet olmaya başlamaları sizi şaşırtıyor mu? Yoksa bunu tahmin ediyor muydunuz?

Hamza Dağ: Bu durum muhalefette de var sonuç olarak. Kendi yönetiminde olduğunuz zamanda birçok yanlış, hata veya bu tarzda olan şeyler bana çokça samimiyetsiz geliyor. Ülkede başka konuşacak konu yokmuşçasına sadece tek gündeminiz AK Parti'yi eleştirmek, tek gündeminiz Cumhurbaşkanımız ile ilgili ifadeler kurma şeklindeyse bu zaten vatandaşa da samimi gelmiyor.

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Siyaseten eleştirilecek şey vardır ama mevzu siyasetinde ötesinde ahlaki bir sorundur. Arkadaşların ne yazık ki ahlaki sorunları var.

Esra Elönü: Parti içinde itibar suikastına uğrayan siyasileri korumada nasıl bir tavır alıyorsunuz?

Hamza Dağ: Bu her süreç ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken nokta. Yani süreçteki konuya bağlı. Bazen bit ifadeden dolayı olur bazen haklıdır eleştiriler bazen haksızdır. Bir ifadenin yanlış anlaşılmasından kaynaklı bir durumunda ben hiçbir arkadaşımızı kenara koyduğumuzu hatırlamıyorum.

Bazende gerçekten ciddi bir hatası vardır o zamanda, hata varsa sahiplenmek ve devam ettirmek mümkün değil. Bu konuda parti olarak da CHP'nin almadığı tavırları hızlıca alır ve parti kurumsal kimliğini daha çok önemseriz.

"Millet ittifakında sürekli bir proje var. Gerçekten proje ittifakı söz konusu. Bize de oradaki projeyi millete anlatmak düşüyor."

Esra Elönü: Hiç itibar suikastına uğradınız mı?

Hamza Dağ: Yanlış bir hareketim varsa bu yanlışımdan dolayı partimin zarar görmesini istemem. Bunun dışında yanlış değerlendirme konusu söz konusu ise ben kendimden eminim. Kısa vadede uzun vadede bütün gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Bunun içinde Hiçbir zaman ben kendi açımdan böyle bir şey hissetmedim.

Esra Elönü: Üçüncü ittifak söz konusu mu? Böyle bir öngörünüz var mı?

Hamza Dağ: Ülkede Cumhurbaşkanı Seçimlerine 2 yıl kadar bir zaman kaldı. Baktığınızda Cumhur İttifakının durumu çok net. Neredeyse politikalarının tamamında ciddi bir anlaşma söz konusu. Cumhur İttifakının diğer tarafına bakınca akla ilk olarak CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Partisi geliyor 2018 seçimlerine bakaraktan ama biz çok iyi biliyoruz ki onların içinde HDP de var. Ayrı bir yerde konumlandırmak çokta mümkün değil.

Bugün yaşanan bazı hadiselerde sürekli olarak bir bocalama söz konusu. En son 104 amiralin yapmış olduğu bildiride de bu çok net belli oluyor. Baktığınız zaman bir bütünlük yok. Millet ittifakında sürekli bir proje var. Gerçekten proje ittifakı söz konusu. Bize de oradaki projeyi millete anlatmak düşüyor.

"CHP'nin genlerinde var. Ya darbeyi destekler ya da 'ama' larla darbeyi meşrulaştırmaya çalışır."

Esra Elönü: Amirallerin bildirisi neden Darbe girişimi olarak algılanmasın? Darbe yorgunu bir ülkeyiz biz. Neden bu anlamda çok fazla perdeleme söz konusu sizce?

Hamza Dağ: Muhalefetin tavrı da ilk değil. Bu tarzdaki bir olayın bizim tarihimiz yönünden bir darbe ve darbeye dair gündem ve bunlara karşı yapılan açıklamalarda ilk değil.

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2007'de ilk defa yapılan bir bildirgeye o zaman ki hükümet çok net bir tavır koydu. O zaman muhalefet farklı bir şekilde mi değerlendirmişti ki bugün CHP'den başka beklentimiz olsun? CHP'nin genlerinde var. Ya darbeyi destekler ya da 'ama'larla darbeyi meşrulaştırmaya çalışır.

"Bu soru ile beraber AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar."

Esra Elönü: 128 milyar dolar nerde?

Hamza Dağ: Kasada. Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. Böyle bir soru olabilir mi?

Bu sorulan soru dahi belirlenmiş bir slogan. Sonuç olarak bu soru ile beraber AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar.

Esra Elönü: Çok enteresan bu konu ile ilgili ciddi ciddi toplantılar yapılmış. Neyi perdelemek istiyorlar? Bunu da konuşalım.

Bence 104 amiral ile ilgili düşmüş oldukları o acınası hale bahane bulmak gündemi değiştirmek için bir ley ortaya atıp peşinden de bizim gitmemizi istediler. Siyaseti bu kadar ayağa düşürmeye gerek yok.