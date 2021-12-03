AK Partili Güldal Akşit vefat etti

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.

Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Turizm ve Devlet Eski Bakanımız Sayın Güldal Akşit hanımefendiye Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan Rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: AK Parti'nin kurucu üyesi, önceki dönem Bakanlarımızdan Güldal Akşit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.