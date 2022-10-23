AK Partili Göksu İETT otobüslerindeki artan arızalara tepki gösterdi: "Ah İstanbul ah"
Beşiktaş'ta seyir halindeki İETT otobüsü, motorunda çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İETT otobüslerinde artan arızalara tepki gösterdi. Göksu paylaşımında "Ah İstanbul ah" ifadelerini kullandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 34 TP 6013 plakalı İETT otobüsünün motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki dumanı fark eden şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarında durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüste soğutma çalışması yapıldı. Otobüsün tamamen yandığı olay sırasında Maslak istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.
"AH İSTANBUL AH"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İETT otobüsünde çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu. İETT otobüslerindeki artan arızalara tepki gösteren Göksu paylaşımında "Ah İstanbul ah" ifadelerini kullandı.
- "Ah İstanbul ah"
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