VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Yarısı büyükşehirden' projesi
Bakan Şimşek "tüm zamanların en iyisi" diyerek duyurdu: Hedef 100 milyar dolar
"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilmemeli"
Terör örgütü PKK çocuk kaçırdı
AK Partili Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi
İşgalci İsrail 27 bine yakın Filistinliyi katletti
31 Ocak 2024 Çarşamba 13:44:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 13:44:00

AK Partili Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmeleri halinde İzmir'de toplu ulaşımın ilk bilet atıldıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Dağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok branşta çok önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların arkasında tesisleşme ve ekosistem yatırımlarının katkısının olduğunu ifade etti.

Sporun milli birlik ve dayanışmayı sağladığına dikkati çeken Dağ, İzmir'in her bölgesine tesis kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Arka mahalle olarak değerlendirilen birçok bölgede amatör spor aktiviteleri ile uğraşan sporcu ve antrenörlere destek verildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüplerinin bizzat yanında olacağız. Bizim için vazgeçilmez olacaktır. Spor kulüplerinin toplumsal dayanışmayı nasıl sağladığını iyi biliyorum. Artık birilerinden rica etmeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu abiniz, kardeşiniz tesislerin inşası ile amatör spor kulüplerin maddi ihtiyaçları söz konusu olduğunda yerine getirecek. İzmir'in her bir sokağında yüzlerce sporcu yetiştiğini, bu sporcuların sadece İzmir'de, Türkiye'de değil dünyada başarılar elde ettiğini hep birlikte göreceğiz. İzmir markasını hep birlikte dünyada yukarı çıkartacağız."

İzmir'e ilişkin projelerini gelecek günlerde düzenlenecek lansman toplantısıyla sunacaklarını ancak önemli sözü dile getirmek istediğini aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Toplu ulaşımda bir uygulama vardı daha önce, 90 dakika uygulaması... Mevcut yönetim bundan farklı bir uygulamaya geçti. Ben buradan Hamza Dağ olarak 1 Nisan'dan itibaren inşallah şehremini olacak kişi olarak, bir vaatte ve sözde bulunuyorum; toplu ulaşımı kullanan her bir kardeşim, her bir hemşerim ilk bileti attıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz kullanacaktır."

Programın ardından ilçede esnaf ziyaretlerinde bulunan Dağ, bir gazetecinin, CHP'nin İzmir adaylarını açıklaması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin sorusu üzerine, İzmir'in bir siyasi partinin içindeki kliklerin mücadelesine malzeme olmaması gerektiğini belirtti.

"Bizi polemikler içerisinde görmeyeceksiniz." diyen Dağ, sadece İzmir'e dair coşku ve hizmet heyecanını konuşacaklarını dile getirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimiz 31 Mart'ta İzmir'i çantada keklik görüp dayatma yapanlara en iyi cevabı vereceklerdir. 31 Mart'a kadar kendimizi, bugüne kadar yaptıklarımızı, 1 Nisan'dan sonra da inşallah bu şehre yapacaklarımızı anlatacağız. Gündemimiz tamamen kendi çalışmalarımız, 4,5 milyon hemşehrimizle hemhal olmamız ve onların gönlüne girmemiz. Bunun dışındaki tartışmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

Etiketler : ak parti hamza dağ ücretsiz ulaşım
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX