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19 Eylül 2023 Salı 18:56:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 18:56:00

AK Partili Dağ'dan Soyer'e tepki: "Laik atak çıkışlarınız beyhude"

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir. Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için 'laik atak' çıkışlarınız beyhude... Tekrar ediyoruz, İzmir sizden en temel hizmetleri yapmanızı bekliyor. Lütfen bunlara odaklanın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'ni (ÇEDES) eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçtiğimiz günlerde Sosyal Terörizm LGBTİ akımına 'Emrinizdeyiz.' diyen Sayın Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Soyer'in projeye dair "hiçbir bilgisi olmadan" kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını ifade eden Dağ, ÇEDES Projesi'nin tamamen gönüllülük esasına bağlı ve veli muvafakatiyle tercihe dayalı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin, Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsadığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir. Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için 'laik atak' çıkışlarınız beyhude... Tekrar ediyoruz, İzmir sizden en temel hizmetleri yapmanızı bekliyor. Lütfen bunlara odaklanın."

Etiketler : AK PARTİ HAMZA DAĞ TUNÇ SOYER CHP
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