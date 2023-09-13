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13 Eylül 2023 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 18:52:00

AK Partili Dağ'dan CHP'li Soyer'e İZBAN tepkisi... "Acımasızlık ve fırsatçılık"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. AK Partili Dağ, "Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Dağ, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarını 55 lira olarak belirlediğini vurguladı.

Kararın, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır."

UKOME'de görüşülmeden alınmış kararın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dayatmacı yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Dağ, "Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : AKP İZBAN Tunç Soyer İzmir
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