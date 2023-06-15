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15 Haziran 2023 Perşembe 18:16:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 18:16:00

AK Partili çocuğa hakaret etmişti.. O fırıncıya dava açıldı

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Sultangazi'de ekmek almaya gelen çocuğa hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "silahla tehdit" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca Kadir Y. hakkında hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren çocuğun işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Kadir Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "silahla tehdit" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kadir Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına almıştı.

Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderilen Kadir Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürlemişti. Ayrıca dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edilmişti.

Etiketler : AK PARTİ FIRINCI HAKARET
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