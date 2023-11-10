AK Partili Çelik'ten Özel'e Yassıada tepkisi: "CHP'de zihniyet değişmiyor"

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." dedi.

AK Partili Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.

Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.