AK Partili Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki... "Oturup ders çalışsın"
Kaynak: IHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Çelik, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki göstererek, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. 'Türkiye'nin kurucu partisi' unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 14, 2023
Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer.
"Türkiye'nin kurucu partisi" ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez...
- Libya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 11 bini geçti
- AFAD Başkanı Memiş: Yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi
- 4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tatbikat
- Şenol Kazancı Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı
- İngiltere'de sağlık sisteminde kriz: Tedavi için sıra bekliyorlar
- Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat: Uçaktan rehine kurtarıldı