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14 Eylül 2023 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 20:01:00

AK Partili Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki... "Oturup ders çalışsın"

Kaynak: IHA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Çelik, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki göstererek, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. 'Türkiye'nin kurucu partisi' unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz." dedi.

Etiketler : ömer çelik chp faik öztrak ak parti sözcüsü
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