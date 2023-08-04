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AK Partili Çelik'ten, AİHM'deki terör propagandasına tepki: Teröre hoşgörünün vahim bir neticesi
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04 Ağustos 2023 Cuma 19:15:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 19:15:00

AK Partili Çelik'ten, AİHM'deki terör propagandasına tepki: Teröre hoşgörünün vahim bir neticesi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AİHM binasında terör örgütü PKK yandaşlarının terör propagandası yapmasına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM binasında terör örgütü PKK yandaşlarının terör propagandası yapmasına sert tepki gösterdi

Sözcü Çelik şu ifadeleri kullandı:

PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.

Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır. .

Etiketler : ömer çelik pkk aihm
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