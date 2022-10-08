VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Miçotakis'ten 'Atma Ziya' pozu
Türkiye'den Eurofighter Typhoon ile mesaj!
Anastasiadis benimle görüşmek için araya birilerini soktu
ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret
İETT'yi böyle batırdılar
Ukrayna havaya uçurdu!
Yunanları terletiyor
Statükocu siyasetçilere ders olacak!
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
Dokuz yaş kutlaması
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Kostümlü final
Eurovision'da hakkımız yendi
Artık daha cesurum
Menopoz sonrası rahim kanseri riski artıyor
Merak ve hayret beyni genç tutuyor
Sonbahar hasta olmadan atlatılabilir
Beyaz Saray: Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok
Cezayir'den TUSAŞ AKSUNGUR İHA siparişi
Bakan Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak
Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu
Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi
Almanya'ya giden Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti
Gökyüzü 8 Ekim'de Draconid meteor yağmuruyla aydınlanacak
08 Ekim 2022 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 08:53:00

AK Partili Çelik: Sahneden tamamen silinecekler

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler.' dedi.

Çelik, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde partisinin "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Gençliğin sadece yaştan ve sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"YATIRIMLARIMIZDAKİ AMAÇ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK BİR YÜZYILA HAZIRLAMAK"

Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının siyasi hayatlarının en önemli kampanyalarından biri olduğunu dile getirerek, "2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor ama Cumhuriyet en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladığını vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmalar, insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak, aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle, büyük bir öz güven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti." dedi.

Çelik, muhalefetin, "Demokrasi getireceğiz, Türkiye'yi şöyle büyüteceğiz" şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok." diye konuştu.

"2023 STATÜKOCU SİYASETÇİLERE DERS OLACAK"

Muhalefetin en çok gençleri kandırmaya çalıştığını ancak gençlerin her seferinde istikrardan, Türkiye'nin büyümesinden ve eser siyasetinden yana tavır koyarak muhalefete gerekli dersi verdiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler. Cumhurbaşkanı'mız, Yunanistan'a karşı 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın.' diyor. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür.' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler."

6'LI MASAYA GÖNDERME

Çelik, "Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını." dedi.

Öte yandan, program alanına gelişi sırasında gençler tarafından meşalelerle karşılanan Çelik, alandaki bir mısır arabasından gençlere patlamış mısır dağıttı.

Etiketler : Başakşehir Millet Kıraathanesi ÖMER ÇELİK STATÜKOCU
Aşk acısı teklisi

Aşk acısı teklisi
Evlilik sonrası yeni anlaşma

Evlilik sonrası yeni anlaşma
Oğulcan'dan destek

Oğulcan'dan destek
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
4. kez anlaşma

4. kez anlaşma
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Zirveli başlangıç

Zirveli başlangıç
15 gün sonra nişan attı

15 gün sonra nişan attı
Komedi dönüşü

Komedi dönüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX