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06 Haziran 2020 Cumartesi 16:53:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 16:53:00

AK Partili belediyelere İBB'den gece operasyonu! Hizmetler bir bir engelleniyor

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Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiği ücretsiz maske ve dezenfektan stantlarını kaldırtan İBB, şimdi de Esenler Belediyesi'nin bilgilendirme afişlerini söktü.

İBB'nin AK Parti'li belediyeleri engelleme çabası her geçen gün hız kazanarak devam ediyor.

Günler önce Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'nde vatandaşa ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttığı stantları bir gece baskınıyla kaldırtan İBB şimdi de Esenler Belediyesi'nin koronavirüse karşı bilgilendirme maksatlı asılan afişlerine göz dikti.

AK PARTİ'Lİ BELEDİYELERE GECE OPERASYONLARI DÜZENLENİYOR

İBB'nin AK Parti'li Esenler Belediyesi'nin pankartlarını sessiz sedasız bir gece operasyonuyla söktüğünü Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ortaya çıkardı.

Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul'a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü.''

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NİN MASKE STANTLARI DA GECE OPERASYONUYLA KALDIRILDI

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ne halkın istifade etmesi için ücretsiz dezenfektan ve maske stantları kurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı bu stantları, tramvay seferlerini engellediği gerekçesi ile kaldırılmıştı.

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