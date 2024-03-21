VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tekirdağ'da 2 işçi toprak altında kaldı
"Necmettin Erbakan olsaydı, Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi"
Eski basın danışmanı ilk kez konuştu... CHP'deki kirli para sayma skandalında yeni gelişme
İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 82 kişi gözaltına alındı
TCMB faiz kararını açıkladı
AK Partili Başkan adayından CHP'ye tepki: Seçmen bu anlayışa dur diyecek
21 Mart 2024 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 13:57:00

AK Partili Başkan adayından CHP'ye tepki: Seçmen bu anlayışa dur diyecek

ABONE OL

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret eden AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, CHP'nin Alper Taşdelen'den sonra daha zayıf bir profili aday yaparak, Çankaya'yı Genel Merkez'den yönetmek istediğini söyledi. Kalkan, CHP'li seçmenin bu anlayışa 'dur' diyeceğine inandığını belirtti.

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret etti.

Kalkan, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kalkan, "Çankaya seçmeni, 'ceketimi koysam kazanırız' anlayışından çok rahatsız" dedi.

CHP'nin Alper Taşdelen'den sonra daha zayıf bir profili aday yaparak, Çankaya'yı Genel Merkez'den yönetmek istediğini anlatan Kalkan, CHP'li seçmenin bu anlayışa 'dur' diyeceğine inandığını söyledi.

Duhan Kalkan, "Hedefimiz Çankaya Belediye Başkanlığını kazanmak, bunun için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : melik yiğitel ak parti çankaya belediye başkan adayı duhan kalkan chp alper taşdelen
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX