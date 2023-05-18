"Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıymetli mahalle muhtarlarımızı bizzat arayarak çok aşağılık bir teklifte bulunmuştur. 'Mahallenizden Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'ta çıkan oyları 28 Mayıs'ta arttırırsanız sizin istediğiniz kişiyi belediyede işe alırım veya mahallenize hizmet yaparız' diyerek siyasette hiç olmayan, görmediğimiz, alışık olmadığımız ve siyasi rüşvet olarak adlandırılacak bu talebin onurlu-saygılı muhtarlarımıza yapılmasını şiddetle kınıyoruz."
AK Partili Ay'dan CHP'li Karalar'a hizmet rüşveti tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara oy toplaması karşılığında işe alma vaadine sert tepki gösterdi.
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklifine tepki gösterdi.
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhtarlara oy toplaması karşılığında işe alma vaadine sert çıktı.
Mehmet Ay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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