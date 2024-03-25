AK Partili Çelebi'den Özel'e DEM Parti tepkisi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda partinin Kurucu Üyelerine özel bir toplantı düzenlendi. Toplantıya; AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve İl Koordinatörü Vahit Atalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan'da katıldı.

"ONLAR TİYATRO ÇEVİRDİ, BİZ HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞTIK"

Toplantının açış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş, yaptı. Başkan Menteş, "AK Parti'mizin kurucu üyeleri olarak bizler üzerimize düşen sorumluluklarımızı ve hedeflerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Bizler AK Parti il teşkilatı olarak partimizin şehrimizde kurulmuş olması dolayısıyla önemli bir sorumluluk üstlendik. Çünkü AK Dava'mız tüm Türkiye'ye Afyonkarahisar'ımızdan yayıldı ve sizlerin gayretli çalışmalarıyla da güçlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Yapılan yatırımları ve çalışmaları ise geleceğimizin teminatı gençlerimize en güzel şekilde aktaracak olanlar yine bizleriz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ardında dim dik durduğumuz sürece yeniden bir zafer bizim olacak Allah'ın izniyle. Bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi partimizin gücüne güç katıyor. Bizler başkaları gibi parti içi kavgalar iç çekişmelerle yola çıkmadık. Her zaman bir olduk birlik olduk emin adımlarla doğru adamın Cumhurbaşkanımızın arkasında yer aldık. Onlar makam, mevki ve koltuk sevdaları yüzünden bayılmaları ayılmaları ile tiyatro çevirirken bizler dün olduğu gibi bugün de gayretle hizmet aşkıyla çalışmaya devam ettik. Bugün de yine sizlerin kuruluşumuzdan bugüne kadar hep birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarınızın verdiği güçle 31 Mart'ta Afyonkarahisar'da AK Parti bayrağını dalgalandıracağımıza hiç şüphemiz yok. Rabbim bizleri mahçup etmesin" dedi.

"SAHTE MİLLETÇİ POZLARA KANMAMAK LAZIM"



AK Parti Afyonkarahisar Kurucu Üyeleri Toplantısına konuk olarak katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Afyonkarahisar'ın birlik ve beraberlik ruhunu görmek beni çok mutlu etti. Cumhuriyetin kazanıldığı bu topraklarda bir kez daha kıymetli Afyonkarahisarlıların partimize teveccüh göstereceğinden emin oldum. Zira burada bu kadim şehirde milliyetçilik yapıp Ankara'da başka konuşanları en iyi bilenlerden biriyim. CHP'nin adayı Burcu Köksal tarihler 18 Mart 2020 iken HDP'nin sözcüsü Ebru Günay, Atatürk'e katliamcı, Osmanlı Devleti'ne soykırımcı dedi. Senin sesin çıkmadı. Senin yetkili parti meclis üyen 'Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır' dedi. Senin yine sesin çıkmadı. Tezkereye hayır demek terör devletine evet demektir. Bütün tezkerelere hayır oyu verdin Afyonkarahisar'ın hatırına bari birine vermeseydin. Hani sen milliyetçiydin, hani sen Atatürkçü idin. Neden karşı çıkmadın? Bütün bunlara milletvekili olabilmek için itiraz etmedin. Millet olarak, çıkarına göre milliyetçi olanlardan uzak durmak lazım. Sahte milletçi pozlara kanmamak lazımdır. Yine tarihler 23 Şubat 2020 Mithat Sancar, 'Öcalan şıhımız' dedi.

Burcu Köksal yine buna karşılık vermedi. Çok da uzağa gitmeye gerek yok yakın tarihte terör destekçisi diyorsun belediyeye almam diyorsun peki senin genel merkezinde kırmızı halıyla karşılanırlarken ne dedin? Hiçbir şey. Çünkü o zaman daha belediye başkan adaylığın açıklanmamıştı. Onlar terör destekçilerini kırmızı halıyla karşılar biz teröristleri sarı torbalarla göndeririz. Aramızdaki fark budur. Afyon'a geliyorsun, şehit gazi aileleri.