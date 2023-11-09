VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Samgaz'ı ziyaret etti
Gazze'de bir işgalci İsrail askeri daha öldürüldü
İsrail Gazze'deki hastaneleri bombaladı... 18'i hizmet dışı kaldı
8 bin doktor açıktan atamayla kamuya döndü
Brent petrol 79,95 dolardan işlem görüyor
09 Kasım 2023 Perşembe 09:52:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:52:00

AK Parti'den yerel seçim kampı

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti, 12-14 Kasım'da Kızılcahamam'da "yerel seçim" gündemli çalışma kampı yapacak.

AK Parti, Milletvekili Genel Seçimlerin ardından gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Büyük Kongre sonrası 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

Bu kapsamda il ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyecek parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, 12 Kasım'da da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

YEREL SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENECEK

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim hazırlıklarına başlayan partinin çalışma kampında gündemi "yerel seçimler" olacak.

Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor.

Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.

Etiketler : ak parti kamp yerel seçim
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX