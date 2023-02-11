AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajları yayımladı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kurtulmuş da mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye siyasi hayatının önemli simalarından ve CHP eski genel başkanlarından Deniz Baykal'a rahmet ve mağfiret, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de paylaşımında Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, CHP camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de "CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde paylaşım yaptı.