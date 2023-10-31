AK Parti'den Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldıran İsrail'e tepki: Vahşi bir eylem
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının insanlık dışı saldırılara bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirtti.
İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetlediklerini ifade eden Çelik, bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi olmadığını, bu saldırıların Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlar olduğunu kaydetti.
İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2023
İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in...
Netenyahu yönetiminin, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, bu yönetimin bölge ve dünya barışı için tehdit olduğunu ifade etti.
Çelik, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır." dedi.
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de