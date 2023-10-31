AK Parti'den Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldıran İsrail'e tepki: Vahşi bir eylem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının insanlık dışı saldırılara bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirtti.

İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetlediklerini ifade eden Çelik, bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi olmadığını, bu saldırıların Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlar olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir.



İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in... — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2023

Netenyahu yönetiminin, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, bu yönetimin bölge ve dünya barışı için tehdit olduğunu ifade etti.

Çelik, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır." dedi.