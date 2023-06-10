AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret

Yılmaz, iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören yaralılara çiçek veren Yılmaz'a AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.

Kazada yaralanlardan 5'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, dün Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.

