AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
Kaynak: AA
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yılmaz, iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Tedavi gören yaralılara çiçek veren Yılmaz'a AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.
Kazada yaralanlardan 5'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.
Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, dün Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.
- TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
- Batman'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon
- Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama
- AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
- Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama