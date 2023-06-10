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AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
10 Haziran 2023 Cumartesi 17:19:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 17:19:00

AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret

Kaynak: AA

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören yaralılara çiçek veren Yılmaz'a AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.

Kazada yaralanlardan 5'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, dün Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : ak parti tramvay kazası samsun
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