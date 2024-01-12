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12 Ocak 2024 Cuma 23:09:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 23:09:00

AK Parti'den şehitler için başsağlığı mesajı

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AK Parti, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, saldırıda yaralanan 8 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz.

Etiketler : başsağlığı şehit askerler ak parti
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