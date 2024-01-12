AK Parti'den şehitler için başsağlığı mesajı
AK Parti, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, saldırıda yaralanan 8 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, saldırıda yaralanan 8 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz. https://t.co/IIzB6S0Ihd pic.twitter.com/61jkLiVLes— AK Parti (@Akparti) January 12, 2024
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