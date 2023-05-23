AK Parti'den seçim çalışmalarına ilişkin yeni şarkı! "Bu alemde Reis'i tek geçerim"
AK Parti, seçim çalışmalarına ilişkin yeni bir şarkı yayımladı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Haydi çıksın daha iyisi varsa, lider belli der kim kime sorsa, tüm dünya karşısında dursa, doğrunun yanındadır yerim, ben bu alemde reisi tek geçerim." notu düşüldü.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırladığı reklam filmleriyle hafızalara kazınan ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan AK Parti, yeni seçim şarkısı paylaştı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Türlü türlü oyun kursunlar
Bir nalına bir mıhına vursunlar
Bırakın kendilerini yorsunlar
Doğrunun yanında yerim
Bu alemde reisi tek geçerim
Herkes bir anlasa keşke
Biz onunla geldik aşka
Duruşu bile bir başka
Bu alemde reisi tek geçerim
Haydi çıksın daha iyisi varsa
Lider belli der kim kime sorsa
Tüm dünya karşısında dursa
Doğrunun yanındadır yerim
Ben bu alemde reisi tek geçerim."
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