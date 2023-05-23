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AK Parti'den seçim çalışmalarına ilişkin yeni şarkı! "Bu alemde Reis'i tek geçerim"
23 Mayıs 2023 Salı 21:49:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 21:49:00

AK Parti'den seçim çalışmalarına ilişkin yeni şarkı! "Bu alemde Reis'i tek geçerim"

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AK Parti, seçim çalışmalarına ilişkin yeni bir şarkı yayımladı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Haydi çıksın daha iyisi varsa, lider belli der kim kime sorsa, tüm dünya karşısında dursa, doğrunun yanındadır yerim, ben bu alemde reisi tek geçerim." notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırladığı reklam filmleriyle hafızalara kazınan ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan AK Parti, yeni seçim şarkısı paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türlü türlü oyun kursunlar

Bir nalına bir mıhına vursunlar

Bırakın kendilerini yorsunlar

Doğrunun yanında yerim

Bu alemde reisi tek geçerim

Herkes bir anlasa keşke

Biz onunla geldik aşka

Duruşu bile bir başka

Bu alemde reisi tek geçerim

Haydi çıksın daha iyisi varsa

Lider belli der kim kime sorsa

Tüm dünya karşısında dursa

Doğrunun yanındadır yerim

Ben bu alemde reisi tek geçerim."

Etiketler : ak parti video seçim şarkısı
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