VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı
UNICEF'den Gazze katliamı açıklaması: Gazze'nin güneyinde çok büyük çocuk kayıpları yaşanıyor
Güney Çin Denizi'nde gerilim! 135'ten fazla gemi tespit edildi
AK Parti'den seçim anketi manipülasyonuna sert tepki: İtibar etmeyiniz
BM'den Gazze için yakıt vurgusu: Yakıtın sınırlandırılması çok kişinin canına mal olacak
DMM'den “Türkiye İsrail ordusuna termal içlik gönderdi" iddiasına yalanlama
03 Aralık 2023 Pazar 21:09:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 21:09:00

AK Parti'den seçim anketi manipülasyonuna sert tepki: İtibar etmeyiniz

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirerek tepki gösterdi. AK Partili Şen, 'AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.

"ÇÖP ANKETLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.

Etiketler : AK PARTİ SEÇİM ANKETİ YALANLAMA AÇIKLAMA TEPKİ
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX