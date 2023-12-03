AK Parti'den seçim anketi manipülasyonuna sert tepki: İtibar etmeyiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.

"ÇÖP ANKETLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.