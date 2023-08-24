AK Parti'den özel klip: Ruhumuzda var gençlik ateşi hey gidi olmuşuz 22
AK Parti, 22. kuruluş yıldönümüne özel bir video paylaştı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Ruhumuzda var gençlik ateşi Hey gidi olmuşuz 22" notu düşüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak, 21 yılı geride bıraktı.
AK Parti, sosyal medya hesabından 22. Kuruluş Yıl Dönümüne özel "Ruhumuzda var gençlik ateşi Hey gidi olmuşuz 22" başlığıyla video paylaşımında bulundu.
Söz konusu video kısa sürece büyük beğeni topladı.
Ruhumuzda var gençlik ateşi— AK Parti (@Akparti) August 24, 2023
Hey gidi olmuşuz 22.#AkParti22Yaşında pic.twitter.com/5eoAIYW9PC
- AK Parti'den özel klip: Ruhumuzda var gençlik ateşi hey gidi olmuşuz 22
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