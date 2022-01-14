AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Kurtulmuş, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçimlerin 2023'ün Haziran ayında, vaktinde olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da ama her zaman seçime hazır bir vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'de yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında birinci parti olduğunu bildirdi.

Aralık ayında yaşanan dövizdeki dalgalanma ve bunun ortaya çıkardığı hayat pahalılığının etkilerinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, "Ama sonuç itibarıyla da burada bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle gayret ile bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor." dedi.

Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin hedefinin sorulması üzerine, "Yani şimdi yeni sistemin Cumhurbaşkanlığını kazanmak için yani hükümeti kazanmak için, eski sistemdeki hükümet artık Cumhurbaşkanı seçimi. Hükümeti kazanabilmek, yürütmenin sizin elinizde olabilmesi için sizin 50+1 almanız lazım ve iki sefer de bu 50+1'i almış olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 2023'te de hiçbir problem olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız 50+1'in çok üstünde bir oy ile yeniden Cumhurbaşkanı, vatandaşımızın oylarıyla demokratik kurallar içerisinde milletimizin tercihleriyle seçilecektir. Buna inanıyor ve bu istikamette yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.