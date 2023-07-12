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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
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12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:23:00

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ifadeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir" dedi.

Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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