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12 Eylül 2023 Salı 18:05:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 18:05:00

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Darbeci literatürünü kullanıyor"

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Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Partili Çelik, "Darbeye karşı tedbirleri ‘Sivil darbe' olarak niteliyor. Darbeci literatürü kullanıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

12 Eylül'den, 15 Temmuz'a kadar girişimler oldu. Bu darbelerin hepsinin bir kötülük mekanizması olarak bugünlere ve geleceğe büyük zararlar verdiği bilinmektedir.

15 Temmuz darbe girişimine verilen cevap, ülkemizdeki bütün darbelere ve darbe kültürüne net bir cevap olmuştur

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanarak sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller

Darbenin bir insanlık suçu olduğunu, bir vatana ihanet suçu olduğunu gerçeğini değiştirmez

Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanların aynısı CHP Genel Başkanı tarafından da bir kere daha 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında aldığı yenilgiyi meşrulaştırmak için kullanılmaya çalışılıyor.

Seçim sonuçları millet iradesiyle tecelli etti. Bunu tanımayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafındaki birkaç kişi

Herkesin savaşla (Ukrayna-Rusya) ilgili senaryoları var. Savaşın devam etmesine dair birtakım hazırlıkları var. Ama barış konusunda ısrar eden bir tek Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin olduğu bir kez daha net bir şekilde görülüyor.

G20 zirvesinde Türkiye'nin Tahıl Koridorunun hayata geçmesi için ortaya koyduğu çabalar, takdir edildi

Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloya bakıldığında AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı, söylemlerin daha pozitif bir ortama dönüştüğü gelişmeler ile karşı karşıyayız.

Deprem bölgesindeki çalışmalarımız gündemimizde. Oradaki vatandaşlarımızı unutmuyoruz, hayat normale dönünceye kadar hiçbir gevşemeye mahal vermeden, bütün bu çalışmalar sıkı bir şekilde devam edecek

10 Ağustos'ta, Kahramanmaraş'ta 9 bin 74 konut ve 231 işyerinin temeli atılması önemli. 23 Ağustos'ta Adıyaman'da 4 bin 559 konut ve 451 işyerinin temeli atıldı. 2 Eylül'de afette en çok zarar gören Hatay merkezinde tarihi Uzun Çarşı'da 600 dükkânın temeli atıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : öemr çelik ak parti ak parti myk
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