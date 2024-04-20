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AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın küstah paylaşımına tepki: Katliamları örtbas etme çabası
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20 Nisan 2024 Cumartesi 20:44:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 20:44:00

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın küstah paylaşımına tepki: Katliamları örtbas etme çabası

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımını kınadı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler.

Etiketler : Omer Celik Israil Dıs Bakanı Erdoğan'a saldırı
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