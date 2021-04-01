AK Parti'nin 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı

Gelenek haline gelen 1 Nisan şakalarına ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan "1 Nisan" başlıklı video ile CHP'nin sözde icraatleri tiye alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÜLÜŞÜYLE SON BULDU

Görüntüler, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürdü.

Paylaşıma kısa sürede binlere yorum ve beğeni yapıldı.