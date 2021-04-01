AK Parti'nin 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı

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01 Nisan 2021 Perşembe 13:06:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 13:06:00

AK Parti'den heykel göndermeli 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı

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AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yayınladığı 1 Nisan videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımda "gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" başlığı ile CHP'li belediyelerin yaptığı sözde icraatler tiye alındı.

Gelenek haline gelen 1 Nisan şakalarına ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan "1 Nisan" başlıklı video ile CHP'nin sözde icraatleri tiye alındı.

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Görüntüler, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürdü.

Paylaşıma kısa sürede binlere yorum ve beğeni yapıldı.

Etiketler : AK Parti 1 Nisan şakaları CHP
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