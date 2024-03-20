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AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: Değerlendirmemizi yapıyoruz
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20 Mart 2024 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 18:15:00

AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: Değerlendirmemizi yapıyoruz

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Emeklilerin beklentileriyle ilgili sorulara cevap veren Şahin, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız" dedi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alırken, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. AK Parti'den 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldığı bir televizyon programında16 milyon emekliyi heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞI VE DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti'den 16 milyon emekliyi heyecanlandıran açıklama geldi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emekliler ile ilgili çalışma yapıldığını vurguladı. Şahin, Çalışmanın olgunlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

İşte AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in 3 soruda emekli maaşı zammı ve desteklerle ilgili yaptığı açıklamalar:

SORU: Emekliler bir sürpriz bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bunu konuştuğunuzu biliyorum. Bununla ilgili bir çalışma var mı?

CEVAP: Biz her zaman aziz milletimizin beklentileri, arzuları ve şikayetleri doğrultusunda siyaset yapan bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olacak. Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız.

SORU: Emekli maaşları ile ilgili şuan devam eden bir çalışma var mı?

CEVAP: Elbetteki. Ankara'da da. Bütün büyükşehirlerde de diğer şehirlerde de herkesin gündeminde olan bir konu. Biz bu konuda çok önemli adımlar attık. Çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Görüyoruz ki hala serzenişler söz konusu. Biz bunlara hak veriyoruz. Seçmenimizin bunları bizimle paylaşmasını çok değerli buluyoruz. Sorunun çözümünü bizden beklemeleri çok kıymetli. Bu beklentiyi karşılayacak bir çalışma yürütüyoruz.

SORU: Emeklilerle ilgili yeni müjdeler yakın mı?

CEVAP: Çalışmamız olgunlaştığında Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile bunu paylaşacaktır. Aziz milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz.

2024 YILINDA EMEKLİLER İÇİN ATILAN ADIMLAR

- SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

- Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

- 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.

- Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

Etiketler : AK Parti emekli zam
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