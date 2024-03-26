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AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"
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26 Mart 2024 Salı 22:54:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 22:54:00

AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"

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Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarıyla dikkat çekerken son paylaşılan reklam filmi büyük beğeni topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşanılan zorluklara vurgu yapılırken, videoda Gülden Karaböcek'ten 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' şarkısı yer aldı.

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

AK Parti yerel seçimlere sayılı günler kala yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı.

2024 yılında şehir hastanesinde mutluluk içerisinde gözlerini hayata açan bir bebeğin ailesinin, Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

TÜRKİYE BİLİR, GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ'DİR!

Klipte bu şarkıya yer verilmesi, Başkan Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim." açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

Etiketler : AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Gülden Karaböcek
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