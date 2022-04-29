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29 Nisan 2022 Cuma 13:28:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 13:28:00

AK Parti'den 'Dezenformasyon Düzenlemesi' açıklaması: İnternette bir dönüm noktası

Kaynak: DHA

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dezenformasyon Düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Ünal açıklamasında "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek" ifadelerini kullandı.

Ünal sözlerine şöyle devam etti:

Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız.

Etiketler : Mahir Ünal AK Parti Grup Başkanvekili ezenformasyon Düzenlemesi
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