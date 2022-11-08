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08 Kasım 2022 Salı 15:15:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 15:15:00

AK Parti'den Cihan Kolivar'a tepki: Açıklamaları hadsizliktir

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cihan Kolivar'ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" dedi.

Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cihan Kolivar Ekmek Üreticileri Sendikası
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