AK Parti'den Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2024
Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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