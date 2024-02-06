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Çağlayan Adliyesi önünde terör saldırısı: 3'ü polis, 6 yaralı
06 Şubat 2024 Salı 13:02:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 13:02:00

AK Parti'den Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya tepki

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Etiketler : ak parti ömer çelik çağlayan adliyesi
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