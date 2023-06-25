AK Parti'den, AKPM'nin skandal raporuna tepki: Utanç verici

Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına AK Parti cephesinden büyük tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BU ZİHNİYET, DEMOKRASİ ADINA KARA BİR LEKEDİR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun oylanarak kabul edilmesini şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan, ülkemize yakışıksız benzetmelerle saldıran bu zihniyet, demokrasi adına kara bir lekedir." değerlendirmesinde bulunan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradeyi hedef alan FETÖ mensuplarına yönelik bağımsız yargının soruşturma ve kovuşturmalarını ve yurt dışından iade taleplerini "Türk hükümetinin yurt dışındaki gazetecilere ve muhaliflere yönelik baskıları" şeklinde sözde rapora konu edip, oylamaya sunmanın büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özgürlük kılıfı altında öne sürülen bu hezeyanların kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. 15 Temmuz'da milletimiz, darbecilere karşı verdiği mücadele ile dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminde bulunanlar bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermişler, vermeye de devam etmektedirler. Yurt dışına kaçanlarla ilgili hukuki süreçler ve iade talepleri de devam etmektedir. Söz konusu milletvekilinin gerçeklerle bağdaşmayan sözde raporunu benimseyenler bu tavırları ile demokrasiden ve özgürlükten yana değil, demokrasi ve insan hakları düşmanı teröristlerden yana tavır koyarak bir garabete imza atmışlardır."

Sözde rapora karşı görüşlerini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a da teşekkür eden Tunç, açıklamasında, "Görüşlerini ifade etmesinden rahatsız olan İngiliz milletvekilini kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kurum ve kurallarıyla, milletçe topyekun terörle sonuna kadar mücadele etmeye, demokrasiye, milletimizin hak ve hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmalarının utanç verici olduğunu belirtti.

FETÖ tezlerini sıralayan bu rapordaki Türkiye'ye yönelik suçlamaların hepsini reddettiklerini ifade eden Çelik, raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapının olmadığını, eli kanlı bu yapının adının "Fetullahçı Terör Örgütü" olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TBMM'yi, seçilmiş hükümeti ve demokrasiyi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileri olan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Çelik, bu terör örgütünün 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşı katlettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başladığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, 'söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu' ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir.

Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir. Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz."