AK Parti'den adaylık açıklaması! Tarih belli oldu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, adaylık başvurularına dair müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yavuz, "3 döneme takılan ya da 3 dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar aday adaylık müracaatında bulunabiliyor." dedi.



Yavuz, adaylık başvuru ücretlerini açıkladı. Yavuz, ücretlerin AFAD'a bağış şeklinde olacağını bildirdi.