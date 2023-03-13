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13 Mart 2023 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 10:31:00

AK Parti'den adaylık açıklaması! Tarih belli oldu

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, adaylık başvuru ücretlerini açıkladı. Ücretlerin AFAD'a bağış şeklinde olacağını bildiren Yavuz, adaylık başvurularına dair müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, adaylık başvurularına dair müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yavuz, "3 döneme takılan ya da 3 dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar aday adaylık müracaatında bulunabiliyor." dedi.

Yavuz, adaylık başvuru ücretlerini açıkladı. Yavuz, ücretlerin AFAD'a bağış şeklinde olacağını bildirdi.

Etiketler : ak parti ali ihsan yavuz adaylık

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