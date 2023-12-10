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AK Parti'den ABD'nin veto kararına sert tepki: Zulme karşı çıkmaya devam edeceğiz
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10 Aralık 2023 Pazar 16:39:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:39:00

AK Parti'den ABD'nin veto kararına sert tepki: Zulme karşı çıkmaya devam edeceğiz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün 75. yıldönümü nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında ABD'nin Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine tepki göstererek, "Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor" dedi.

Geçtiğimiz gün ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Arap Emirlikleri ve 90 ülke tarafından sunulan ve Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

Bura karar tasarını veto eden ABD'ye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948'de kabul edilişinin 75. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Çelik, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuğun İsrail ordusunca öldürüldüğünü, kadınların, masum sivillerin, basın mensupları ve doktorların hunharca katledildiğini belirtti.

Bugünün, sadece İnsan Hakları Günü değil, insan hakları adına konuşanların ikiyüzlülük ve çifte standartlarıyla maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti.

"Batılı devletlerin çoğu çocuk katilleriyle el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek ikiyüzlülük sergiliyor. Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz."

Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını diledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi&#39;nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin 75. yıldönümünü idrak ediyoruz.

10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak anılan bugünde maalesef Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında...

Etiketler : OmerCelik 10 Aralık ABD-Veto AK PARTİ SERT TEPKİ İSRAİL
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